I notai cattolici scrivono a Conte | Fase 2 | si riaprano le chiese ai fedeli

Leggi su ildenaro

(Di martedì 28 aprile 2020) L’Associazione Italianaha lanciato “un appello urgente al presidente del consiglioaffinché si consentano le Sante Messe”. “Bisogna riconsiderare il divieto di celebrazione dell’Eucarestia Domenicale, e la invitiamo affinché possa meglio considerare il grande punto di riferimento e speranza che può costituire la S. Messa Domenicale in questa lotta contro la pandemia: e proprio in questi momenti di debolezza e di fragilità che la Fede può farci vedere la Strada migliore da percorrere per superare al meglio ogni avversità”, scrive il presidente dell’Ainc Andrea Dello Russo. “Auspico pertanto – continua la lettera – che Lei possa considerare le esigenze provenienti da piu parti e stabilisca regole cogenti per la riapertura, in accordo con la Cei, dei luoghi di Culto, ...