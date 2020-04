Francia, insegnanti e genitori contro Macron: “Irresponsabile riaprire le scuole” (Di martedì 28 aprile 2020) La Francia si appresta a riaprire le scuole ma è già polemica. Il 13 aprile scorso Macron ha annunciato che gli istituti riapriranno l’11 maggio. E già allora sono partite le critiche, tanto che il ministro dell’Istruzione Blanquer è stato costretto a chiarire che si rientrerà a scaglioni, in tre settimane e con classi formate da massimo 15 alunni e che il ritorno in classe sarà facoltativo: decideranno i genitori. Ma i sindacati degli insegnanti non ci stanno, scrive Il Fatto Quotidiano. Tornare a scuola, dicono, “è irresponsabile, pericoloso e impossibile. La data è prematura” e minacciano uno sciopero fino a fine maggio. Contrari anche i genitori. Secondo un sondaggio Odoxa, su mille intervistati, il 63% dei genitori ha già annunciato che terrà i figli a casa. E numerosi sindaci hanno deciso ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 28 aprile 2020) Lasi appresta ale scuole ma è già polemica. Il 13 aprile scorsoha annunciato che gli istituti riapriranno l’11 maggio. E già allora sono partite le critiche, tanto che il ministro dell’Istruzione Blanquer è stato costretto a chiarire che si rientrerà a scaglioni, in tre settimane e con classi formate da massimo 15 alunni e che il ritorno in classe sarà facoltativo: decideranno i. Ma i sindacati deglinon ci stanno, scrive Il Fatto Quotidiano. Tornare a scuola, dicono, “è irresponsabile, pericoloso e impossibile. La data è prematura” e minacciano uno sciopero fino a fine maggio. Contrari anche i. Secondo un sondaggio Odoxa, su mille intervistati, il 63% deiha già annunciato che terrà i figli a casa. E numerosi sindaci hanno deciso ...

