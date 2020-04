Fase 2 | ovvero Conte a casa | Renzi deve uscire dal governo e salvare l’Italia

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 28 aprile 2020) Domenica sera molti italiani erano davanti alla televisione per aspettare con ansia la fine di questa incolpevole carcerazione domiciliare. Si aspettavano parole di buon senso e una graduale apertura senza più assurde imposizioni e limitazioni della libertà personale. Diciamolo subito. Tutto quello che è stato fatto sino ad oggi viola in maniera palese la nostra Costituzione. Lo ricordano da ultimi Sabino Cassese e Antonio Baldassare. Non può essere un Provvedimento del presidente del Consiglio dei ministri a dirci cosa possiamo fare e cosa no. Gli italiani in questi oltre due mesi hanno rispettato con senso di responsabilità queste restrizioni dal mio punto di vista assurde ed esagerate. Sono rimasti asenza lavorare e senza poter incontrare i propri cari. Non hanno potuto salutare neanche i poveri familiari morti. Insomma, una prova esasperata ...