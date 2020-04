F1 | il GP di Monza resta in calendario

(Di martedì 28 aprile 2020) F1, Sticchi sul Gp di: “Molto probabilmente si correrà a porte chiuse”.neldel 2020, smentite le indiscrezioni della stampa tedesca. F1, il GP disi correrà e non sarà tolto dal nuovodi Formula 1 del 2020. La conferma, o meglio la smentita della cancellazione dalarriva da Angelo Sticchi Damiani, numero uno dell’ACI. F1,neldel 2020 I media tedeschi nelle ultime ore hanno rilanciato quello che potrebbe essere ildella Formula 1 escludendo il GP di. Notizia che il numero uno dell’ACI ha smentito fermamente. “Una notizia che non esiste, posso escludere la sua fondatezza …. Stiamo trattando giornalmente con Liberty Media e posso dire che molto probabilmentesi correrà a porte chiuse”, ha dichiarato Sticchi ...

