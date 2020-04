Coronavirus | i numeri di oggi | -608 malati | zero decessi in quattro regioni

Leggi su urbanpost

(Di martedì 28 aprile 2020)dati28 aprile 2020. E’ in corso la conferenza stampa della Protezione Civile per l’aggiornamento giornaliero sull’epidemia da Covid-19 in Italia. Nuovo deciso calo del numero dei: -608i positivi al. In totale iin Italia sono 105.205. Le vittimesono 382,hanno fatto registrare. Da inizio emergenza sono quasi 27.353 perin Italia. La maggior parte deisono isolamento domiciliare, sono il 83.619. Cala di 93 unità il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva che in totale sono 1.896. In calo anche i pazienti ricoverati in degenza Covid-19, – 630. Significativo ancheil numero dei guariti, sono 2.317, in totale sono 68.941. (segue dopo la foto) In Emilia-Romagna, dall’inizio dell’epidemia da, si sono registrati ...