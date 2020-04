Coronavirus: da Altroconsumo tutte le informazioni sui rimborsi viaggi e eventi (Di martedì 28 aprile 2020) Roma, 28 apr. (Adnkronos) – Le restrizioni per l’emergenza Covid-19 proseguono fino al 18 maggio, con limitazioni alla mobilità e agli spostamenti su tutto il territorio nazionale. I consulenti e gli esperti di Altroconsumo continuano a essere a disposizione gratuitamente per chi sta riscontrando problemi con voli o prenotazioni. Vediamo nel dettaglio le procedure da seguire per richiedere il rimborso di quanto pagato per viaggi, hotel, spettacoli culturali o eventi sportiviStop agli spostamenti non strettamente necessari: proseguono ancora fino al 18 maggio 2020 le limitazioni alla mobilità su tutto il territorio nazionale. Per arginare l’allarme Coronavirus, il Governo è intervenuto a più riprese sul tema dei rimborsi per i viaggi annullati in seguito all’emergenza sanitaria. Le disposizioni introdotte dal decreto “Cura ... Leggi su calcioweb.eu Coronavirus - Altroconsumo : carrelli pieni ma meno scelta e risparmio

Coronavirus - Altroconsumo : avanti consulenza gratuita - in 7 gg oltre 830 richieste

Coronavirus - da Altroconsumo servizio assistenza gratuita (Di martedì 28 aprile 2020) Roma, 28 apr. (Adnkronos) – Le restrizioni per l’emergenza Covid-19 proseguono fino al 18 maggio, con limitazioni alla mobilità e agli spostamenti su tutto il territorio nazionale. I consulenti e gli esperti dicontinuano a essere a disposizione gratuitamente per chi sta riscontrando problemi con voli o prenotazioni. Vediamo nel dettaglio le procedure da seguire per richiedere il rimborso di quanto pagato per, hotel, spettacoli culturali osportiviStop agli spostamenti non strettamente necessari: proseguono ancora fino al 18 maggio 2020 le limitazioni alla mobilità su tutto il territorio nazionale. Per arginare l’allarme, il Governo è intervenuto a più riprese sul tema deiper iannullati in seguito all’emergenza sanitaria. Le disposizioni introdotte dal decreto “Cura ...

fisco24_info : Coronavirus: da Altroconsumo tutte le informazioni sui rimborsi viaggi e eventi : - TV7Benevento : Coronavirus: da Altroconsumo tutte le informazioni sui rimborsi viaggi e eventi... - ioconsigliere : Siamo alle solite - AnnaVizzari : RT @Altroconsumo: La bicicletta si presenta come uno dei mezzi alternativi per la mobilità urbana post #Covid19. Ma le città sono pronte e… - Altroconsumo : La bicicletta si presenta come uno dei mezzi alternativi per la mobilità urbana post #Covid19. Ma le città sono pro… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Altroconsumo Coronavirus: da Altroconsumo tutte le informazioni sui rimborsi viaggi e eventi Adnkronos Coronavirus: da Altroconsumo tutte le informazioni sui rimborsi viaggi e eventi

Roma, 28 apr. (Adnkronos) – Le restrizioni per l'emergenza Covid-19 proseguono fino al 18 maggio, con limitazioni alla mobilità e agli spostamenti su tutto il territorio nazionale. I consulenti e gli ...

Mascherine a prezzo calmierato: le proposte

Mascherine a prezzo calmierato per affrontare la cosiddetta fase 2. Per evitare i casi di speculazione visti nelle scorse settimane, ieri l’ordinanza della presidenza del Consiglio, che porta la firma ...

Roma, 28 apr. (Adnkronos) – Le restrizioni per l'emergenza Covid-19 proseguono fino al 18 maggio, con limitazioni alla mobilità e agli spostamenti su tutto il territorio nazionale. I consulenti e gli ...Mascherine a prezzo calmierato per affrontare la cosiddetta fase 2. Per evitare i casi di speculazione visti nelle scorse settimane, ieri l’ordinanza della presidenza del Consiglio, che porta la firma ...