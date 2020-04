Coronavirus: come la Francia comincia a uscire dal lockdown dall’11 maggio (Di martedì 28 aprile 2020) Il rigido confinamento della Francia decretato il 17 marzo scorso per contenere il Coronavirus SARS-COV-2 e COVID-19 è stata una “tappa necessaria ma se dovesse protrarsi troppo sono possibili effetti deleteri”. Un lockdown “oltre il necessario avrebbe conseguenze gravissime per la nazione”: lo ha detto il premier francese Edouard Philippe in occasione del solenne intervento all’Assemblea Nazionale di Parigi per presentare le grandi linee del piano di progressiva uscita dal confinamento, fissato dall’11 maggio prossimo. Coronavirus: come la Francia comincia a uscire dal lockdown dall’11 maggio Philippe ha detto che il blocco “è stato uno strumento efficace”. Attualmente, ha precisato, “il calo” dell’epidemia “è in corso, in modo lento ma regolare”. Philippe ha anche detto che il ... Leggi su nextquotidiano Coronavirus - lo studio cinese : “Diventerà una malattia stagionale - ecco come potremo combatterlo”

Coronavirus - Piepoli : “Maggioranza italiani finora favorevole a scelte di Conte. Mattarella ha approvazione corale - è visto come un papà”

Coronavirus e Spazio : l’ESA studia come aiutare il mondo nello scenario post COVID-19 (Di martedì 28 aprile 2020) Il rigido confinamento delladecretato il 17 marzo scorso per contenere ilSARS-COV-2 e COVID-19 è stata una “tappa necessaria ma se dovesse protrarsi troppo sono possibili effetti deleteri”. Un“oltre il necessario avrebbe conseguenze gravissime per la nazione”: lo ha detto il premier francese Edouard Philippe in occasione del solenne intervento all’Assemblea Nazionale di Parigi per presentare le grandi linee del piano di progressiva uscita dal confinamento, fissato dall’11prossimo.ladaldall’11Philippe ha detto che il blocco “è stato uno strumento efficace”. Attualmente, ha precisato, “il calo” dell’epidemia “è in corso, in modo lento ma regolare”. Philippe ha anche detto che il ...

VittorioSgarbi : #coronavirus Guardate un po' come vivono i londinesi (le immagini si riferiscono alla giornata di ieri 26 aprile 20… - nzingaretti : Si dice nulla sarà come prima. Dobbiamo scommettere che il mondo dopo il #coronavirus sia migliore. Il @pdnetwork a… - myrtamerlino : L’#Italia del #coronavirus non è tutta uguale. La #Lombardia, per esempio, è messa peggio della Sardegna, o dell’Um… - infoitsalute : Dottoressa in prima linea contro il coronavirus muore suicida, il padre: “Sia ricordata come un’eroina” - Corriere : RT @tpellizzari: E adesso ditemi quante cose più eleganti conoscete di questa 'Chanson de nuit' scelta oggi da @Chicogir come musica anti #… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus come Coronavirus, come si muove il mondo tra app, Gps e Bluetooth askanews Coronavirus, il leghista Zaia attacca: "I veneti sono perbene, non irresponsabili"

Non ho bisogno di visibilità, non ho voglia di fare scalate nazionali, lasciateci lavorare in pace”, ribadisce il Governatore della Lega Nord che ha gestito l'emergenza Coronavirus differentemente ...

Covid-19, un nuovo positivo a Fara Sabina. Basilicata: “Teniamo alta l’attenzione”

Come da prassi tutte le misure di contenimento necessarie sono state adottate. Teniamo sempre alta l’attenzione e mentre lavoriamo per la Fase 2 continuiamo a rispettare le misure di sicurezza e di ...

Non ho bisogno di visibilità, non ho voglia di fare scalate nazionali, lasciateci lavorare in pace”, ribadisce il Governatore della Lega Nord che ha gestito l'emergenza Coronavirus differentemente ...Come da prassi tutte le misure di contenimento necessarie sono state adottate. Teniamo sempre alta l’attenzione e mentre lavoriamo per la Fase 2 continuiamo a rispettare le misure di sicurezza e di ...