(Di martedì 28 aprile 2020) Chi èdeldiLa cinque giorni del festival si è conclusa con la gran vittoria del cantante nato ad Aosta. Secondo posto per il navigato e giàdi una edizione del Festival Francesco Gabbani (al quale è stato dato il premio TIMmusic Award) e al terzo posto i Pinguini Tattici Nucleari (giunti sul gradino più basso del podio). “Fai Rumore” diè stata acclamata sia dal pubblico che dalla critica. Non a caso,si è portato a casa anche il premio “Mia Martini” della critica e il premio “Lucio Dalla” (quest’ultimo assegnato dalla stampa specializzata).è aostano di origini tarantine. Dopo una parentesi a Stoccolma, il cantante è tornato in Italia e si è laureato al DAMS a Roma. Il primo ...

Nicolet78592406 : @voodoolove14 Io l'ho visto in diretta mi hanno ammazzato grandissimi, serata duetti a Sanremo e chi lo dimentica D… - brislacciata84 : @DiodatoDaily Mi stavo sentendo male... ma l'espressione quando ha detto ma questo diodato chi c... è? ?? ???? - lupoalessio1999 : @diegodemme4 caro @diegodemme4 ci siamo dimenticati di #Sanremo2020 dove le donne si sono fermate al massimo al 6^p… - zazoomnews : Chi è Diodato: biografia e carriera del vincitore di Sanremo 2020 - #Diodato: #biografia #carriera - DiodatoFanClub : Chi farà rumore oggi pomeriggio? ?????? #Diodato #fairumore -

Ultime Notizie dalla rete : Chi Diodato

Zazoom Blog

La cinque giorni del festival si è conclusa con la gran vittoria del cantante nato ad Aosta Diodato. Secondo posto per il navigato e già vincitore di una edizione del Festival Francesco Gabbani (al qu ...Il musicista racconta perché non poteva più rimandare l'album ‘Scritto nelle stelle’, come si trova un equilibrio tra rap e cantautorato, e perché i musicisti grandi e piccoli devono riconoscersi come ...