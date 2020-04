Amori, amici e inganni. In "Summertime" l'estate è da ragazzi - (Di martedì 28 aprile 2020) Laura Rio La serie è un affresco realistico dei giovani di oggi, ambientato nella riviera romagnola Sole, mare, estate, sesso, le prime cotte, le feste, i conflitti con i genitori, le inquietudini adolescenziali, il male di vivere, le canne, gli amici fidati, l'allegria di fine anno scolastico... Insomma in Summertime convivono tutti gli elementi classici dei romanzi di formazione trasportati sul grande o piccolo schermo. Quel che fa la differenza (e non lo rende scontato) nel nuovo teen movie di Netflix - disponibile da domani sulla piattaforma - è l'ambientazione tutta italiana, nel luogo deputato per antonomasia alla vacanza, la riviera Adriatica, tra Ravenna e Cesenatico, con un vago richiamo a Sapore di mare. Ma, soprattutto, importante è l'immersione nella realtà dei ragazzi dell'ultimissima generazione, nel tentativo di approfondire i loro ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 28 aprile 2020) Laura Rio La serie; un affresco realistico dei giovani di oggi, ambientato nella riviera romagnola Sole, mare,, sesso, le prime cotte, le feste, i conflitti con i genitori, le inquietudini adolescenziali, il male di vivere, le canne, glifidati, l'allegria di fine anno scolastico... Insomma inconvivono tutti gli elementi classici dei romanzi di formazione trasportati sul grande o piccolo schermo. Quel che fa la differenza (e non lo rende scontato) nel nuovo teen movie di Netflix - disponibile da domani sulla piattaforma -; l'ambientazione tutta italiana, nel luogo deputato per antonomasia alla vacanza, la riviera Adriatica, tra Ravenna e Cesenatico, con un vago richiamo a Sapore di mare. Ma, soprattutto, importante; l'immersione nella realtà deidell'ultimissima generazione, nel tentativo di approfondire i loro ...

