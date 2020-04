Aida Nizar a Live: Non è la D’Urso, vittima di una fake news? (Video) (Di martedì 28 aprile 2020) Pochi giorni fa si è sparsa in rete la notizia che Aida Nizar, l’esuberante ex concorrente del Grande Fratello, fosse stata arrestata. L’accusa, pesantissima, era quella di aver minacciato il fidanzato con un coltello. Quella che era appena arrivata dalla Spagna è stata una notizia che, inevitabilmente, ha suscitato clamore. Questo vale anche per le televisioni italiane che ne hanno dato notizia. Proprio nella puntata di ieri di Live: Non è la D’Urso, NAida Nizar è stata ospite della D’Urso ed ha potuto raccontare la sua versione dei fatti. Il collegamento stesso, comunque, appare come una chiara smentita delle notizie circolate nei giorni scorsi. A Live, la Nizar è apparsa anche abbastanza provata dalla situazione al punto da mettersi a piangere. Cosa ha sostenuto? Vediamolo Aida Nizar, vittima di una fake news Aida Nizar ha un ... Leggi su kontrokultura Aida Nizar svela la sua “dipendenza” su Instagram : “Ne ho bisogno”

