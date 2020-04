Adriana Volpe a Tv8 con Alessio Viola (Anteprima Blogo) (Di martedì 28 aprile 2020) Colpo di scena. Secondo quanto apprende Blogo, sarà Adriana Volpe il volto femminile del nuovo programma mattutino di Tv8. La conduttrice, reduce dalla fortunata partecipazione al Grande Fratello Vip, avrebbe scelto, tra le tante proposte di lavoro ricevute (si era parlato anche dell'ipotesi di Mattino Cinque Weekend su Canale 5), di lanciarsi nella nuova avventura sul canale in chiaro legato a Sky. La trasmissione, tutta rigorosamente in diretta, dovrebbe partire prima del previsto, ossia già a giugno prossimo, grazie allo sforzo di tutto il team già al lavoro. In essa convergeranno, secondo le nostre fonti, tutte le risorse di Sky, per confezionare un programma innovativo. Si tratterà di un rotocalco con tanta informazione, ma anche intrattenimento, tutorial e inviati d'eccezione. Insomma, una sorta di contenitore mattutino 2.0.Con Adriana Volpe ci ... Leggi su blogo Adriana Volpe al naturale - accetta la sfida e non si tira indietro

