Tiziano Ferro e Victor Allen adottano due cani dal canile

Tutti sanno che il noto cantante Tiziano Ferro ha perso due cani Piper e Penny ed ha condiviso con i suoi fan, l'immenso dolore che si prova quando un cane se ne va. Di poche ore fa è la bellissima notizia che Tiziano Ferro e suo marito Victor Allen, hanno adottato altri due cani. Il famoso cantante ha pubblicato un video sul suo profilo Instagram, mentre riprende i due cani e l'ha accompagnato dal seguente post: View this post on Instagram Niente ci consolerà dal dolore della perdita di Penny e Piper . Ma abbiamo voluto guardare avanti, dare nuove opportunità ad altri angeli e siamo corsi in canile. Vi presento Ellie e Beau: 7 e 8 anni, abbandonati perché non sapevano cacciare, aggredire e perché non essendo puri Dobermann non potevano concepire cuccioli da 3000€. La dolcezza più infinita, ...

Il cantante pop, dopo la perdita dei suoi due adorati cani Penny e Piper, è corso in canile per adottare due nuovi cuccioloni, due dobermann adulti

Una canzone che ci insegna che a volte bisognerebbe prendere il buono di un rapporto e cercare di svilupparlo senza troppe aspettative e remore ...

