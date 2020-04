Serie A | slitta la ripresa degli allenamenti | si torna a giocare il 10 giugno?

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 27 aprile 2020) Il Governo hato lasport di squadra al 18 maggio: i club diA si sentono discriminati Il Governo è stato chiaro: gli atleti di discipline individuali potrannore ad allenarsi il 4 maggio, gli atletisport di squadra il 18 maggio. I calciatori, quindi, non saranno autorizzati are al centro sportivo per sottoporsi ai test o valutare con lo staff il proprio livello di preparazione atletica. I cancelli resteranno chiusi: tenere allenati i muscoli dovrà continuare a essere fatto tra le mura di casa o al parco. Un’incongruenza che per la Lega di A può finire per penalizzare i calciatori che in questo modo avrebbero un diritto «minore» rispetto a quello di altri colleghi professionisti. La Gazzetta dello Sport spiega: il 18 maggio sarà ufficialmente il giorno della...