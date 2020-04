Seconda casa? Scordatevela. Sul bus solo con la mascherina: la ministra De Micheli sulla fase 2 (Di lunedì 27 aprile 2020) Al momento l’unica certezza che ci riserverà questa fase 2, è che rispetto al lockdown cambierà poco o nulla. A ribadirlo, semmai non si fosse capito, Paola De Micheli, ministro dei Trasporti, che intervenendo a ‘La vita in diretta’ ha praticamente ripercorso gran parte dei ‘divieti’ in auge, anche quelli non di sua competenza. “Seconda casa? Non si possono raggiungere” Intanto, ha tenuto a sottolineare la ministra, ”Non si possono raggiungere le seconde case nell’ambito di questo Dpcm, bisogna rimanere nella casa di residenza“. Un ‘refrain’ ormai andatoci a nausea. “Viaggiare sugli autobus ma solo con la mascherina” Quindi la De Micheli ha tenuto a ribadire che, soprattutto per salire su un mezzo pubblico, urge l’obbligo della mascherina o di qualsiasi altro sistema comunque ... Leggi su italiasera Vietato andare nella seconda casa : la conferma di De Micheli

