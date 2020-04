Meleo | scuole e edifici pubblici | riparte manutenzione

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 27 aprile 2020) Roma – “Da oggi possiamo ripartire con ladegliscolastici e degli. Durante il lockdown non era possibile farlo visto che potevamo intervenire solo su strade e ponti, l’abbiamo fatto intensificando e anticipando tutta una serie di attivita’ proponendo un programma diinedito, se cosi’ possiamo dire, prendendo atto che in assenza di traffico abbiamo potuto svolgere molto piu’ facilmente e velocemente tutta una serie d’interventi”. Lo ha detto l’assessore ai Lavorodi Roma Capitale, Lindaintervistata da Nicola Caprera durante il programma ‘Gli Inascoltabili’, in onda su NSL Radio e Tv. Per quanto riguarda la stazione della metro C a piazza Venezia, “sono in corso le esplorazioni archeologiche. Se vedete quei silos molto alti in mezzo a piazza Venezia ...