L’imprenditore alla Morani | “La gente vuole marciare su Roma | non ne vuole più sapere di

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 27 aprile 2020) “Lanonpiù parlare con voi, lasue io li sto tenendo buoni”. Parla fuori dai denti ‘imprenditore veneto Riccardo Maniscalco. Ospite di una puntata molto accesa di Non è l’Arena, in collegamento con Massimo Giletti. L’imprenditore è fuori di sé, si fa portavoce delle istanze di piccoli e medi imprenditori, che il governo prende in giro con promesse e annunci di denari che ancora non arrivano. Maniscalco ha uno scontro a muso duro con la sottosegretaria Alessia. L’imprenditore: “Non avete fatto niente” “Chiediamo il congelamento delle tassazioni delle partite Iva fino a fine emergenza. Mettetevi nei nostri panni, di 600 euro non ci facciamo niente”. Gli imprenditori se non vedono arrivare subito un po’ ...