Guanti | saranno loro l’accessorio moda più cercato del 2020?

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 27 aprile 2020) Guanti: ovvero l’accessorio moda che in questa primavera/estate, o forse è meglio dire in questo 2020, tornerà prepotentemente alla ribalta e che, siamo sicuri, ci sorprenderà. Complice la diffusione del Coronavirus, in molte torneremo ad amare questo accessorio unico che ci ricorda tanto lo stile delle nostre nonne. Foto Getty images