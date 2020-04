F1, annullato il Gp di Francia. Silverstone a porte chiuse (Di lunedì 27 aprile 2020) Coronavirus e F1, annullato il Gp di Francia. A Silverstone si corre a porte chiuse. F1, annullato il GP di Francia. La notizia, nell’aria da tempo in realtà, è stata ufficializzata dagli organizzatori nella mattinata del 27 aprile. La gara era in programma per il prossimo 28 giugno. Il GP di Silverstone dovrebbe invece andare in scena a porte chiuse. Monza 06/09/2019 – prove libere F1 / foto Insidefoto/Image Sport nella foto: Lewis HamiltonF1, annullato il Gp di Francia La notizia dell’annullamento del GP di Francia arriva attraverso un comunicato ufficiale diramato dagli organizzatori dell’evento. Stando a quanto riferito nel documento, la gara dovrebbe tenersi solo il prossimo anno. Quindi non dovrebbe rientrare nel calendario ridotto al quale il circus sta lavorando per iniziare e terminare il Mondiale. “Tenuto conto ... Leggi su newsmondo Festival di Cannes annullato per coronavirus?/ Allarme in Francia : "Valuteremo" (Di lunedì 27 aprile 2020) Coronavirus e F1,il Gp di. Asi corre a. F1,il GP di. La notizia, nell’aria da tempo in realtà, è stata ufficializzata dagli organizzatori nella mattinata del 27 aprile. La gara era in programma per il prossimo 28 giugno. Il GP didovrebbe invece andare in scena a. Monza 06/09/2019 – prove libere F1 / foto Insidefoto/Image Sport nella foto: Lewis HamiltonF1,il Gp diLa notizia dell’annullamento del GP diarriva attraverso un comunicato ufficiale diramato dagli organizzatori dell’evento. Stando a quanto riferito nel documento, la gara dovrebbe tenersi solo il prossimo anno. Quindi non dovrebbe rientrare nel calendario ridotto al quale il circus sta lavorando per iniziare e terminare il Mondiale. “Tenuto conto ...

