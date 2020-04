Cosa succede alle palestre e ai centri benessere nella fase 2 (Di lunedì 27 aprile 2020) “Sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi”, è scritto nel Dpcm sulla fase 2 firmato ieri sera dal premier Giuseppe Conte. Per adesso i locali pubblici sono in fondo alla lista: il primo giorno di giugno dovrebbero riaprire bar e ristoranti, tutti con rigide misure di distanziamento: un metro al banco e due metri in sala per i ristoranti, tavoli con pochi commensali, personale con guanti e mascherina. Verrà favorita dove possibile la disposizione di tavoli e strutture all’aperto per ridurre al minimo il rischio contagi. Nessuna data invece per pub, teatri, cinema, discoteche e palestre giudicate ad alto ... Leggi su nextquotidiano Coronavirus - Conte : “Cosa succederà il 4 maggio”. Incontri - sport e spostamenti

Beautiful - Una Vita - Il Segreto : cosa succede lunedì 27 aprile 2020 - anticipazioni

Talisa - come ha reagito a Javier : la ballerina è chiara - cosa succede ora (Di lunedì 27 aprile 2020) “Sono sospese le attività disportivi, piscine,natatori,termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza),culturali,sociali,ricreativi”, è scritto nel Dpcm sulla2 firmato ieri sera dal premier Giuseppe Conte. Per adesso i locali pubblici sono in fondo alla lista: il primo giorno di giugno dovrebbero riaprire bar e ristoranti, tutti con rigide misure di distanziamento: un metro al banco e due metri in sala per i ristoranti, tavoli con pochi commensali, personale con guanti e mascherina. Verrà favorita dove possibile la disposizione di tavoli e strutture all’aperto per ridurre al minimo il rischio contagi. Nessuna data invece per pub, teatri, cinema, discoteche egiudicate ad alto ...

lorepregliasco : Secondo me in questa fase 2 c'è anche un prendere tempo rispetto agli altri Paesi europei. Vediamo prima cosa succe… - CarloStagnaro : [thread] Oggi il barile di #petrolio #Wti è stato scambiato, per la prima volta nella storia, a un prezzo negativo.… - BR_Sprecher : #CoronaInfoCH Cosa cambia da lunedì 27 aprile in Svizzera? Cosa è nuovamente permesso, cosa invece resta proibito?… - Ciro28812809 : RT @MarcoSanavia1: Il bonus vacanze è una cazzata gigantesca. È stato chiesto ai dipendenti di usate le ferie durante il lockdown. Risultat… - sologiuma : @anna_meneghino Meglio aspettare e vedere cosa succede.. Il 4 ci sarà il caos. Tutti in giro.. Buon giornissimo Anna ??????? -