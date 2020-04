Coronavirus: Conte, ‘4 maggio 4,5mln lavoratori, occasione di contagio’ (Di lunedì 27 aprile 2020) Roma, 27 apr. (Adnkronos) – “La fase 2è la fase di convivenza con il virus, non del libera tutti. Con questo provvedimento sulle riaperture dal 4 maggio mettiamo al lavoro, anche sui mezzi di trasporto, 4,5 milioni di lavoratrici e di lavoratori che vanno ad aggiungersi a quelli che stanno già lavorando”. Si tratta di “un flusso significativo che sicuramente potrebbe creare occasioni di contagio”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, al suo arrivo in PRefettura a Milano. “Sarebbe irresponsabile affrontare la fase due in modo assolutamente sconsiderato, non ce lo possiamo permettere: lo dobbiamo per rispetto alle persone morte, per il dolore delle famiglie”, rimarca il presidente del Consiglio difendendo le scelte compiute. L'articolo Coronavirus: Conte, ‘4 maggio 4,5mln lavoratori, occasione di contagio’ sembra ... Leggi su calcioweb.eu Coronavirus - Conte in Lombardia : “Non ci sono condizioni per ritorno alla normalità. Governo non cerca consenso - vuol fare le cose giuste”

Coronavirus - Conte a Milano : "Non ci sono le condizioni per tornare alla normalità"

Coronavirus : Conte - ‘congiunti? non significa andare a fare feste’ (Di lunedì 27 aprile 2020) Roma, 27 apr. (Adnkronos) – “La fase 2è la fase di convivenza con il virus, non del libera tutti. Con questo provvedimento sulle riaperture dal 4mettiamo al lavoro, anche sui mezzi di trasporto, 4,5 milioni di lavoratrici e diche vanno ad aggiungersi a quelli che stanno già lavorando”. Si tratta di “un flusso significativo che sicuramente potrebbe creare occasioni di contagio”. Lo ha detto il premier Giuseppe, al suo arrivo in PRefettura a Milano. “Sarebbe irresponsabile affrontare la fase due in modo assolutamente sconsiderato, non ce lo possiamo permettere: lo dobbiamo per rispetto alle persone morte, per il dolore delle famiglie”, rimarca il presidente del Consiglio difendendo le scelte compiute. L'articolo, ‘44,di contagio’ sembra ...

Agenzia_Ansa : Conferenza stampa di Conte alle 20.20 sulla fase due #coronavirus #ANSA - fattoquotidiano : Coronavirus, Conte: “Chiedo scusa per i ritardi su cassa integrazione e bonus, arrivate all’Inps 11 milioni di rich… - fattoquotidiano : Coronavirus, Conte: “Se ami l’Italia mantieni le distanze, la curva del contagio può risalire” - AndreaIrbeti : RT @Affaritaliani: Conte a Milano: 'No a liberi tutti Non è il momento di mollare' - marco_borrano : RT @RadioSavana: '#Conte è un bugiardo!' Durissimo (e bellissimo) attacco di Monsignor Giovanni D'Ercole, Vescovo di Ascoli, contro #Conte.… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Conte Coronavirus, Conte a Milano: "Non è un governo materialista, rammarico per la Cei" - Politica Agenzia ANSA Notizie Sir del giorno: Papa Francesco, Comece su Dpcm Fase 2, Fondo di solidarietà Ue, Mattarella su scuola, Brasile, coronavirus

Papa Francesco: ai giornali di strada, "grazie per il lavoro che fate e per le storie di speranza che raccontate" "Da molte settimane i giornali di strada non sono venduti e i loro venditori non posso ...

Netflix: è il caso di vendere?

Sui mercati il caso Netflix (NASDAQ:NFLX) è emblematico dei nuovi consumi da coronavirus. Ma in molti si chiedono, riguardo alle azioni Netflix, è il caso ...

Papa Francesco: ai giornali di strada, "grazie per il lavoro che fate e per le storie di speranza che raccontate" "Da molte settimane i giornali di strada non sono venduti e i loro venditori non posso ...Sui mercati il caso Netflix (NASDAQ:NFLX) è emblematico dei nuovi consumi da coronavirus. Ma in molti si chiedono, riguardo alle azioni Netflix, è il caso ...