Compleanni e grigliate | furia Salernitana | anche gli ex Benevento nel mirino

(Di lunedì 27 aprile 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Il buon esempio è venuto meno. Lasi è ritrovata in poco tempo a dover fare i conti con due situazioni imbarazzanti. Ne avrebbe sicuramente fatto a meno il presidente Claudio Lotito, impegnato nella battaglia per far riprendere i campionati in modo da poter continuare a cullare il sogno dello scudetto con la sua Lazio. Il numero uno capitolino, invece, è stato costretto a dover fare i conti con le grane a tinte granata. In regime di quarantena, mentre tutti sono costretti in casa lontani da affetti, parenti e amici, alcuni tesserati hanno pensato di regalarsi un momento di svago. E’ il caso del capitano Francesco Di Tacchio, il quale ha invitato a casa sua alcuni compagni con le rispettive consorti in occasione del proprio compleanno. I brindisi, qualche chiacchiera di troppo e la musica hanno allertato i ...