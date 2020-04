Calciomercato, il manager Alfaro: “Luis Alberto, il futuro di Suarez e Fabian Ruiz. Vi svelo tutto” (Di lunedì 27 aprile 2020) E’ sempre tempo di Calciomercato, soprattutto in questo periodo di quarantena i club lavorano senza sosta con l’obiettivo di muoversi in anticipo. Sono arrivate interessanti indicazioni da parte di Miguel Alfaro, uno dei rappresentanti dell’agenzia You First Sports che ha parlato al ‘Corriere dello Sport’. IL RINNOVO DI LUIS Alberto – “Siamo vicini. Con Luis Alberto c’è una buona sintonia e una buona predisposizione, ovviamente con la Lazio ci vedremo più avanti, quando ci sarà modo di trattare temi come questo. Siamo costantemente in contatto con la società e per loro Luis è un giocatore fondamentale per mantenere la Lazio sui livelli attuali. E’ diventato un giocatore top, difficile da sostituire. E’ normale che Luis, al suo livello, con i numeri che lo caratterizzano come miglior 10 ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 27 aprile 2020) E’ sempre tempo di, soprattutto in questo periodo di quarantena i club lavorano senza sosta con l’obiettivo di muoversi in anticipo. Sono arrivate interessanti indicazioni da parte di Miguel, uno dei rappresentanti dell’agenzia You First Sports che ha parlato al ‘Corriere dello Sport’. IL RINNOVO DI LUIS– “Siamo vicini. Con Luisc’è una buona sintonia e una buona predisposizione, ovviamente con la Lazio ci vedremo più avanti, quando ci sarà modo di trattare temi come questo. Siamo costantemente in contatto con la società e per loro Luis è un giocatore fondamentale per mantenere la Lazio sui livelli attuali. E’ diventato un giocatore top, difficile da sostituire. E’ normale che Luis, al suo livello, con i numeri che lo caratterizzano come miglior 10 ...

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato manager Calciomercato, il manager Alfaro: “Luis Alberto, il futuro di Suarez e Fabian Ruiz. Vi svelo tutto ... CalcioWeb Pausa di riflessione, prima di un forte movimento

La scorsa settimana ci ha portato la lateralizzazione del movimento dei mercati azionari, dopo le due forti scosse arrivate insieme al Corona-virus.

Borsa: Anima corre (+7%) su ipotesi ingresso nel capitale di Amundi

Equita consiglia il 'Buy' (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 27 apr - Anima in evidenza a Piazza Affari, mentre il mercato si interroga sull'interesse per la societa' di gestione da parte di Amu ...

