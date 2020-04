Amori vietati nella fase 2: i fidanzati non sono congiunti (Di lunedì 27 aprile 2020) Valentina Dardari Niente da fare, anche dopo il 4 maggio i fidanzati non si potranno vedere. Solo i parenti e i familiari potranno incontrarsi. Ma deve esserci un legame riconosciuto per legge Gli Amori restano vietati anche nella fase 2. I fidanzati, ormai costretti a vivere separati da circa due mesi, dovranno continuare ad amarsi a distanza. Niente da fare, chi pensava di poter finalmente riabbracciare il proprio compagno rimarrà deluso. Legame di sangue o riconosciuto per legge Dal 4 maggio solo parenti e familiari potranno incontrarsi e passare del tempo insieme, senza però riunioni familiari allargate. Questo potrà avvenire a patto che i soggetti siano legati realmente da un vincolo di parentela riconosciuto per legge. In poche parole, le coppie non sposate non si potranno incontrare neanche nella fase 2. Vita davvero difficile quella imposta ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 27 aprile 2020) Valentina Dardari Niente da fare, anche dopo il 4 maggio inon si potranno vedere. Solo i parenti e i familiari potranno incontrarsi. Ma deve esserci un legame riconosciuto per legge Glirestanoanche2. I, ormai costretti a vivere separati da circa due mesi, dovranno continuare ad amarsi a distanza. Niente da fare, chi pensava di poter finalmente riabbracciare il proprio compagno rimarrà deluso. Legame di sangue o riconosciuto per legge Dal 4 maggio solo parenti e familiari potranno incontrarsi e passare del tempo insieme, senza però riunioni familiari allargate. Questo potrà avvenire a patto che i soggetti siano legati realmente da un vincolo di parentela riconosciuto per legge. In poche parole, le coppie non sposate non si potranno incontrare neanche2. Vita davvero difficile quella imposta ...

