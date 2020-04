Una Vita anticipazioni puntata 27 aprile 2020: Ramon non vuole parlare (Di domenica 26 aprile 2020) Presto potrebbe svelarsi uno dei più grandi misteri che avvolge la soap Una Vita. Antonito sta cercando disperatamente di scoprire cosa è successo nel momento in cui Celia ha perso la Vita, ma il padre si è chiuso in un ostinato silenzio. Molto presto, però si riuscirà a sapere la verità. Felipe, intanto, non ha affatto superato il tragico lutto, ed è ancora fermamente convinto della colpevolezza di Ramon. Nel frattempo, Samuel riassume Carmen al suo servizio, mentre Susana boicotta la nuova signora Alday… Una Vita anticipazioni puntata 27 aprile 2020: un disperato tentativo Antonito spera di riuscire a far uscire il padre dal carcere grazie all’indulto, ma ha bisogno della collaborazione di Ramon. L’uomo, però, rifiuta di collaborare, e tace continuando a nascondere la verità. A nulla servono le preghiere ... Leggi su pianetadonne.blog Morto Giulietto Chiesa - una vita tra giornalismo e politica

Francesca Romana Ceci - moglie Andrea Vianello/ "Una vita piena di difficoltà" (Di domenica 26 aprile 2020)

