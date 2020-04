Stefania Sandrelli a Domenica IN | “Devo lavorare per vivere” l’attrice spiega il senso

Leggi su ultimenotizieflash

(Di domenica 26 aprile 2020) Qualche settimana fa, quando in Italia erano state avviate le prime restrizioni, e si capiva che per molto tempo, tanti lavori non sarebbero tornati a essere concessi, era uscito un articolo con una intervista ache aveva destato molto scalpore. L’attrice infatti, che oggi aIN ha voluto dare le suezioni, avevato che non poteva fare a meno di. Il tono però, comel’attrice nella puntata diIN del 26 aprile 2020, non era quello che poi è passato. Laoggiche il lavoro è la sua vita, e in questoha voluto dire che non ne poteva fare a meno. Ospite in collegamento aIn, la diva ci tiene quindi a mettere i puntini sulle i. Qui l’intervista incriminata per chi non l’avesse letta: “Ho perso tre lavori, non vorrei ...