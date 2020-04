Paola Perego, l’annuncio a sorpresa scatena i fan: adesso è ufficiale (Di domenica 26 aprile 2020) Un annuncio che in tanti stavo aspettando. La voce girava da tempo ma ora arriva la certezza. A darla è Paola Perego, la diretta interessata che, nel corso di una diretta social con la stilista Giada Curti, ha confessato di essere pronta a un ritorno in Rai. Dopo il suo show ‘Non disturbare’ che prevedeva l’intervista a diversi personaggi dello spettacolo ‘frugando’ tra gli oggetti presenti nelle loro valigie, la bellissima conduttrice è pronta a fare il suo ritorno negli studi di Viale Mazzini. ‘Interrogata’ dagli utenti Instagram su quale programma condurrà in Rai, Paola Perego ha chiaramente detto che non dirà nulla al riguardo perché è molto scaramantica. E, fin quando non apporterà la firma sul contratto, preferisce non dire nulla al riguardo. Tuttavia, ha assicurato il suo ritorno negli ... Leggi su caffeinamagazine Adriana Volpe e Paola Perego presto di nuovo in tv - parlano loro

