Melania Trump compie 50 anni. Ritratto di una First lady (non sottomessa) (Di domenica 26 aprile 2020) Melania Trump festeggia mezzo secolo. Portato con un’eleganza invidiabile. Nata a Sevnica il 26 aprile 1970, cresciuta nella povertà assoluta della Slovenia comunista, ex modella, Melania Knauss (questo il cognome da nubile) oggi è una First Lady molto meno sottomessa di quanto di non sembri, come ha anche rivelato la recente biografia Free, Melania della reporter della Cnn Kate Bennett. Melania non teme di contraddire in pubblico il potente marito Donald Trump. Anzi, in molte occasioni non ha nascosto di essere distante dalle posizioni del Presidente americano. Memorabile l’episodio del giugno 2018: Trump decise di separare i bambini dai genitori migranti e rinchiuderli nelle gabbie dei centri di detenzione; lei volò al confine col Messico per confortarli. Lo «schiaffo» più recente al consorte è di pochi giorni fa. Donald, con l’America in piena emergenza coronavirus, ha dichiarato che non indosserà mai la mascherina; Melania ha pubblicato un post su Twitter che la raffigura proprio con la mascherina. Invitando gli americani a seguire il suo esempio. https://twitter.com/FLOTUS/status/1248277174072860672 Leggi su vanityfair Melania Trump - 50 anni in 50 look da First Lady

Melania Trump festeggia mezzo secolo. Portato con un'eleganza invidiabile. Nata a Sevnica il 26 aprile 1970, cresciuta nella povertà assoluta della Slovenia comunista, ex modella, Melania Knauss (questo il cognome da nubile) oggi è una First Lady molto meno sottomessa di quanto di non sembri, come ha anche rivelato la recente biografia Free, Melania della reporter della Cnn Kate Bennett. Melania non teme di contraddire in pubblico il potente marito Donald Trump. Anzi, in molte occasioni non ha nascosto di essere distante dalle posizioni del Presidente americano. Memorabile l'episodio del giugno 2018: Trump decise di separare i bambini dai genitori migranti e rinchiuderli nelle gabbie dei centri di detenzione; lei volò al confine col Messico per confortarli. Lo «schiaffo» più recente al consorte è di pochi giorni fa. Donald, con l'America in piena emergenza coronavirus, ha dichiarato che non indosserà mai la mascherina; Melania ha pubblicato un post su Twitter che la raffigura proprio con la mascherina. Invitando gli americani a seguire il suo esempio.

Melania Trump festeggia mezzo secolo. Portato con un'eleganza invidiabile. Nata a Sevnica il 26 aprile 1970, cresciuta nella povertà assoluta della Slovenia comunista, ex modella, Melania Knauss

La First Lady degli Stati Uniti d'America compie 50 anni. Bellissima e sempre di classe, sembra essere nata per affiancare il Presidente degli USA negli impegni ufficiali.

