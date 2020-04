Luis Sepùlveda | Lucia Bosè | Vittorio Gregotti e gli altri Tutti i personaggi celebri

Leggi su huffingtonpost

(Di domenica 26 aprile 2020) “Un piccolo e microscopico coronavirus è riuscito dove l’intero esercito nazista aveva fallito”. Henri Kichka, è morto a Bruxelles all’età di 94 anni per le complicazioni del coronavirus. Era uno degli ultimi ebrei sopravvissuti ai campi di concentramento. Il virus è stato letale per migliaia di persone nel mondo. Il signor Henri Kichka era solo uno dei tantinoti che ci hanno lasciato dopo essersi ammalati a causa del Coronavirus.Sepùlveda,Bosè,e tanti, sono molti imorti per il covid-19. Il mondo ha piantoSepùlveda il 16 aprile. Lo scrittore che ci ha messo difronte alle grandezze e alle miserie della storia del Novecento, che ha scelto la letteratura per “dar voce a chi non ha voce” è morto a ...