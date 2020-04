In Sicilia i 100 milioni ai Comuni per buoni spesa, bollette luce e gas e affitti (Di domenica 26 aprile 2020) La commissione Bilancio dell’Ars, nell’ambito dell’esame della Finanziaria, ha approvato una norma che consente di utilizzare i 100 milioni stanziati dalla Regione Siciliana per l’emergenza alimentare attraverso i Comuni anche per il pagamento delle utenze domestiche come luce e gas, per i canoni di locazione, nonché per l’attivazione di cantieri di servizio. La norma è stata proposta dal capogruppo Pd Giuseppe Lupo e dai parlamentari regionali Giuseppe Arancio, Baldo Gucciardi, Anthony Barbagallo, Michele Catanzaro, Antonello Cracolici, Franco De Domenico e Nello Dipasquale. È stato inoltre creato un fondo da cinque milioni di euro per gli universitari Siciliani fuori sede, che permetterà l’erogazione un bonus una tantum da 500 euro. Sempre su proposta dei deputati del Partito democratico è stata approvata una norma ... Leggi su direttasicilia In Sicilia liquidita' a imprese fino a 100 mila euro

«Sin dall’inizio dell’epidemia di Sars-cov-2 in Italia, dal confronto con i dati relativi alle altre regioni e province autonome (rapportati a 100 mila abitanti), emerge per la Sicilia e in generale ...

Cambia ancora la finanziaria regionale, pioggia di emendamenti approvati in Commissione

“Sarà garantito il diritto allo studio con 8 milioni in più per le borse di studio ERSU agli universitari “idonei non assegnatari” e – spiega il parlamentare Iv – i fuorisede avranno un contributo ...

