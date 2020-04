Giuseppe Conte parla della fase 2 in Italia: dagli spostamenti al turismo, ecco cosa ci aspetta (Di domenica 26 aprile 2020) Aveva detto che entro la fine di questa settimana il comitato e il governo sarebbero stati pronti per annunciare quello succederà dopo il 3 maggio ma pare che ci voglia ancora qualche ora di tempo. Nell’attesa però Giuseppe Conte parla a Repubblica, in una lunga intervista dà qualche indicazione su quella che sarà la fase 2 in Italia. Si riparte perchè l’Italia non può permettersi di stare ancora in lockdown ma lo si fa con le dovute cautele, continuando a pensare che si rischia una seconda ondata. ” Non possiamo protrarre oltre questo lockdown: rischiamo una compromissione troppo pesante del tessuto socio-economico del Paese”, ha sottolineato il presidente del Consiglio. Dalle parole di Conte si evince quindi che i nuovi “protocolli” se così possiamo definirli, saranno annunciati tra ... Leggi su ultimenotizieflash LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : Giuseppe Conte : “Prezzo calmierato delle mascherine”

LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : Giuseppe Conte : “Piano della fase 2 entro inizio settimana”

LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : Giuseppe Conte : “Piano della fase 2 entro inizio settimana” (Di domenica 26 aprile 2020) Aveva detto che entro la fine di questa settimana il comitato e il governo sarebbero stati pronti per annunciare quello succederà dopo il 3 maggio ma pare che ci voglia ancora qualche ora di tempo. Nell’attesa peròa Repubblica, in una lunga intervista dà qualche indicazione su quella che sarà la2 in. Si riparte perchè l’non può permettersi di stare ancora in lockdown ma lo si fa con le dovute cautele, continuando a pensare che si rischia una seconda ondata. ” Non possiamo protrarre oltre questo lockdown: rischiamo una compromissione troppo pesante del tessuto socio-economico del Paese”, ha sottolineato il presidente del Consiglio. Dalle parole disi evince quindi che i nuovi “protocolli” se così possiamo definirli, saranno annunciati tra ...

Rinaldi_euro : Giuseppe Conte, panico in videoconferenza del Consiglio europeo: “Charles, puoi rileggere per favore?” – Libero Quo… - Linkiesta : Abbiamo atteso pazientemente che #Conte finisse di recitare la sua filastrocca sul #Mes che non è il Mes e il… - sandrogozi : Assolutamente da leggere @peraltro oggi! Tutto ciò che abbiamo dovuto sentire da #Conte su #Recoveryfund e #mes ...… - mofornari1 : RT @simo6608: Mi ero persa questo video.. @tempoweb.. oltre ad essere fatto bene mi ha suggerito che il filo cino iraniano non è solo Grill… - KeohaneDan : RT @FerdiGiugliano: Giuseppe Conte dice di essere riuscito a far convergere tutti sul Recovery Fund (@repubblica) Il Recovery Fund (tutto… -