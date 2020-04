Giuseppe Conte: “Inizia la Fase 2: se ami l’Italia, mantieni le distanze. Evitare conseguenze irreversibili per l’economia” (Di domenica 26 aprile 2020) Si è appena conclusa la conferenza stampa del Premier Giuseppe Conte, che ha parlato dell’inizio della Fase 2, che scatterà il 4 maggio: via libera per attività di manifattura e costruzione, mentre occorrerà attendere almeno il 18 maggio per il commercio al dettaglio, infine slitta a giugno la ripresa di bar, ristoranti e attività per la cura della persona. Inizia così il Premier: “C’è il rischio che il contagio risalga, sarà importante mantenere e distanze di sicurezza, bisogna Evitare che il contagio si diffonda. Almeno un metro sarà la distanza di sicurezza, almeno un contagio su 4 avviene per le relazioni familiari. Se ami, l’Italia, mantieni le distanze“. Il futuro sarà complesso: “Bisognerà vigilare affinché la curva resti sotto controllo: predisposto il ... Leggi su oasport Giuseppe Conte : ”Dal 4 Maggio spostamento solo all’interno delle regioni - in arrivo più aiuti alle imprese”

