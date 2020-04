Fase 2: le regole dal 4 maggio per spostamenti e attività all’aperto (Di domenica 26 aprile 2020) Il presidente Giuseppe Conte nella conferenza stampa di questa sera ha annunciato le novità riguardanti la Fase 2, che comincerà il 4 maggio. Insieme alle indicazioni per la riapertura di bar e ristoranti, ci sono anche nuove misure per gli spostamenti, le attività all’aperto, lo sport e le viste ai parenti. Rimane il divieto assoluto di assembramenti e Conte ha annunciato che sarà necessario osservare le prescrizioni per evitare che aumenti la curva di contagi di coronavirus in Italia. Gli spostamenti nella Fase 2 dal 4 maggio Per quanto riguarda gli spostamenti all’interno delle Regioni, dal 4 maggio rimarranno valide le motivazioni di comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute. Rimane il divieto per le persone a trasferirsi o spostarsi in una Regione differente rispetto a quella in cui si ... Leggi su thesocialpost DIRETTA VIDEO CONFERENZA STAMPA CONTE FASE 2/ Dpcm : regole - distanze e novità

