Dopo un chilometro | ho abbassato la mascherina Noi runner i nuovi pirati della strada

(Di domenica 26 aprile 2020) Una mattina ci siamo svegliati, e siamo andati a correre. Da domani potrete anche voi. Abbiamo voluto testare in anteprima la nuova ordinanza di De Luca che riabilita l’attività motoria: di nuovo salutare consuetudine e non più reato contro l’umanità. La domenica è da sempre la giornata del “lungo”, dell’allenamento di fondo: si ha più tempo a disposizione, non si lavora, non c’è traffico, la gente si sveglia tardi. Per cui abbiamo autocertificato alla famiglia lo spirito di servizio e alle 6:30 in punto, esattamente 24 ore prima dello start autorizzato dalla delibera regionale, siamo scesi in. L’adagio vuole che il vero giornalista consumi le suole, no? Vale anche se sono scarpette. La legge ammette una finestra di due ore al mattino e altre due al tramonto, e un raggio d’azione “in ...