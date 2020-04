Domenica In: ospiti Andrea Bocelli, Morgan e Iginio Massari, oggi su Rai1 (Di domenica 26 aprile 2020) Domenica In e Mara Venier tornano oggi su Rai1 alle 14.00 con tanti ospiti in collegamento tra cui Andrea Bocelli, Morgan, Iginio Massari che preparerà in diretta il tiramisù. Domenica In torna oggi su Rai1 alle 14.00 con tanti ospiti e con Mara Venier al timone di una puntata che si svolgerà, come ormai da settimane, senza pubblico in studio e con tutti gli invitati in collegamento dalle proprie abitazioni. Torna il famoso pasticcere Iginio Massari, che, dopo il rocambolesco collegamento della scorsa settimana, farà scoprire ai telespettatori la sua personale e rinomata ricetta per preparare il tiramisù. Poi Andrea Bocelli, che racconterà il proprio impegno per l'Ospedale di Camerino, oltre a presentare la serata "Andrea Bocelli: un giorno nuovo", in onda martedì 28 aprile su Rai1. Flavio Insinna ... Leggi su movieplayer Domenica Live - ascolti - anticipazioni e ospiti di oggi 26 Aprile

Domenica in ascolti - ospiti e anticipazioni di oggi 26 Aprile

Domenica In : ecco tutti gli ospiti di oggi - da Stefania Sandrelli a Morgan neo papà (Di domenica 26 aprile 2020)In e Mara Venier tornanosualle 14.00 con tantiin collegamento tra cuiche preparerà in diretta il tiramisù.In tornasualle 14.00 con tantie con Mara Venier al timone di una puntata che si svolgerà, come ormai da settimane, senza pubblico in studio e con tutti gli invitati in collegamento dalle proprie abitazioni. Torna il famoso pasticcere, che, dopo il rocambolesco collegamento della scorsa settimana, farà scoprire ai telespettatori la sua personale e rinomata ricetta per preparare il tiramisù. Poi, che racconterà il proprio impegno per l'Ospedale di Camerino, oltre a presentare la serata ": un giorno nuovo", in onda martedì 28 aprile su. Flavio Insinna ...

juventusdivanum : ???????????? Non è #domenica se non c'è il campionato... meno male che ci sono quelli del #Divanum che alle 15,00 v… - LuciaMosca1 : (Anticipazioni per 'Domenica In' del 26 aprile alle 14 su RAI 1: ospiti Andrea Bocelli, Flavio Insinna e Stefania S… - blogtivvu : #DomenicaIn, Andrea Bocelli e Morgan ospiti di Mara Venier - RaiTre : RT @KilimangiaroRai: Alle 16.00 su @RaiTre inizia un'altra domenica in compagnia del #Kilimangiaro con @camilarazonovich Viaggeremo in giro… - MontiFrancy82 : A #domenicain ospiti @AndreaBocelli @insinnaflavio #StefaniaSandrelli #AnnaValle @TeocoliOfficial @MassimoBoldi… -