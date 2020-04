Coronavirus, Piemonte 2° regione più colpita. Bonaccini: “Bisogna ripartire” (Di domenica 26 aprile 2020) La Lombardia mantiene il triste primato di regione più drammaticamente colpita dal Coronavirus, mentre il Piemonte ha ormai superato l’Emilia-Romagna, giungendo al secondo posto. Stando all’ultimo bollettino diramato dalla Protezione Civile ieri 25 aprile, in totale 195.351 italiani hanno contratto il virus. 105mila sono attualmente positivi. Mentre cala pian piano il numero di pazienti in terapia intensiva e aumenta quello dei guariti (2.622 in più rispetto al giorno precedente), anche le regioni più colpite registrano primi segni di miglioramento. Ma è ancora troppo presto per cantar vittoria. Il Piemonte sale al secondo posto Il Piemonte ha infatti registrato 499 casi in più rispetto al 23 aprile. In totale, la regione ha raggiunto i 24.549 positivi, contro i 24.209 dell’Emilia-Romagna. Attualmente, specifica la Protezione ... Leggi su thesocialpost Coronavirus - in Piemonte l’epidemia non ha ancora raggiunto l’apice

Coronavirus : il Piemonte - gli esami non fatti e la piroetta del presidente che voleva correre

Coronavirus - i numeri in chiaro. Il fisico Sestili : «Il Piemonte ha molti casi sommersi. Anomalia di ricoveri nel Lazio» – Il video (Di domenica 26 aprile 2020) La Lombardia mantiene il triste primato dipiù drammaticamentedal, mentre ilha ormai superato l’Emilia-Romagna, giungendo al secondo posto. Stando all’ultimo bollettino diramato dalla Protezione Civile ieri 25 aprile, in totale 195.351 italiani hanno contratto il virus. 105mila sono attualmente positivi. Mentre cala pian piano il numero di pazienti in terapia intensiva e aumenta quello dei guariti (2.622 in più rispetto al giorno precedente), anche le regioni più colpite registrano primi segni di miglioramento. Ma è ancora troppo presto per cantar vittoria. Ilsale al secondo posto Ilha infatti registrato 499 casi in più rispetto al 23 aprile. In totale, laha raggiunto i 24.549 positivi, contro i 24.209 dell’Emilia-Romagna. Attualmente, specifica la Protezione ...

you_trend : ?? #Coronavirus, elaborazioni basate sull'aggiornamento nazionale ore 18: • Tasso grezzo di letalità: 13,5% Region… - StampaTorino : Coronavirus, i medici in Piemonte: “Non siamo pronti alla fase 2, il rischio è un picco peggiore” - StampaTorino : Coronavirus, l’epidemia in Piemonte non ha ancora raggiunto l’apice: l’analisi dei dati - pascowsky : Ci sono delle regione che in base ai numeri del #coronavirus potrebbero fare la #riapertura già doamni, altre deci… - Lucoprofene : RT @impercezione: Riaprire, riaprire tutto -