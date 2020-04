Coronavirus | Matteo Bassetti | “Le conseguenze potrebbero essere permanenti”

Leggi su bigodino

(Di domenica 26 aprile 2020), direttore della clinica malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova e presidente della Società italiana di terapia anti-infettiva, ha rilasciato un’intervista telefonica a Le Iene. Le informazioni che l’esperto ha rilasciato in questa intervista, sono molto importanti. In primisdice che: “Ilha un impatto molto forte sul fisico e potrebbe lasciare danni permanenti in alcuni guariti”. Il professore conferma che al San Martino è stata già organizzata un’equipe per studiare gli effetti a lungo termine del virus sui guariti.crede che chi ha avuto sintomi medi o lievi, non incontrerà effetti collaterali a lungo termine. L’infetto-logo sostiene che nelle prime settimane potrebbe sperimentare: “La mancanza di gusto e olfatto o una stanchezza ...