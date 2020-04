Coronavirus, le due infermiere gemelle morte una dopo l’altra: “Dicevano sempre che se ne sarebbero andate insieme, come sono arrivate” (Di domenica 26 aprile 2020) Stesso ospedale, stessa professione, stesso sangue, stesso destino: Katy ed Emma Davis, due gemelle inglesi di 37 anni, sono morte a tre giorni di distanza l’una dall’altra, entrambe di Coronavirus. Secondo la Bbc, che ha riportato la storia, entrambe avevano precedenti problemi di salute. Katy lavorava come infermiera pediatrica al Southampton General Hospital: è stata lei ad essere contagiata per prima, sul posto di lavoro, come tanti altri operatori sanitari. Nel Regno Unito sono già 50 gli infermieri deceduti per il Covid-19. La sorella Emma aveva lavorato per 9 anni nello stesso ospedale, dove entrambe sono state ricoverate all’aggravarsi della malattia. Sono morte a pochi giorni di distanza: Katy martedì e Emma venerdì. Le due gemelle, come spiega una terza sorella, Zoe, erano molto unite. “Dicevano sempre di essere venute al ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus - decreto Aprile : stop licenziamenti per altri due mesi - congedi speciali fino a settembre

Coronavirus - Fase Due : Conte convoca i capi delegazione

Coronavirus - nel decreto Aprile si va verso lo stop ai licenziamenti per altri due mesi e alla estensione dei congedi fino a settembre (Di domenica 26 aprile 2020) Stesso ospedale, stessa professione, stesso sangue, stesso destino: Katy ed Emma Davis, dueinglesi di 37 anni, sonoa tre giorni di distanza l’una dall’altra, entrambe di. Secondo la Bbc, che ha riportato la storia, entrambe avevano precedenti problemi di salute. Katy lavorava come infermiera pediatrica al Southampton General Hospital: è stata lei ad essere contagiata per prima, sul posto di lavoro, come tanti altri operatori sanitari. Nel Regno Unito sono già 50 gli infermieri deceduti per il Covid-19. La sorella Emma aveva lavorato per 9 anni nello stesso ospedale, dove entrambe sono state ricoverate all’aggravarsi della malattia. Sonoa pochi giorni di distanza: Katy martedì e Emma venerdì. Le due, come spiega una terza sorella, Zoe, erano molto unite. “Dicevanodi essere venute al ...

repubblica : L'Iss avverte: 'Senza cautela in fase 2 contagi possono risalire in due settimane. Vita non sarà come prima' - KSAembassyIT : #25Aprile | Oggi i colori delle bandiere dell'#Italia e dell'#ArabiaSaudita illuminano la sede della nostra Ambasci… - repubblica : Coronavirus, la fase due della sanità. Ecco come riapriranno studi medici, dentisti, pronto soccorso e sale operato… - MariaRusso626 : RT @fdragoni: I medici oggi sanno cose che non sapevano due mesi fa sul #coronavirus . A) si muore di tromboembolia polmonare B) idrossicl… - riktroiani : Una #bimba di 5 mesi è stata ricoverata all'Ospedale 'Di Cristina' di #Palermo. E' risultata positiva al… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus due Coronavirus, Arcuri: "Il 4 maggio via ai test sierologici". Termoscanner in tutte le stazioni la Repubblica Coronavirus Cina, zero casi negli ospedali di Wuhan

ROMA – Il numero di pazienti ricoverati per il coronavirus a Wuhan, la città cinese focolaio della pandemia ... sono invece scesi sotto quota 50 e nessun nuovo caso di infezione è stato registrato ...

“Mamma, noi siamo forti”: Lettere dei bambini rinchiusi che raccontano l’isolamento

Svolgimento: «Il mio prossimo compleanno non lo voglio festeggiare in balcone». In due righe Giovanni, 6 anni, di Aosta, ha consegnato al suo quaderno di prima elementare un’immagine «chirurgica» dell ...

ROMA – Il numero di pazienti ricoverati per il coronavirus a Wuhan, la città cinese focolaio della pandemia ... sono invece scesi sotto quota 50 e nessun nuovo caso di infezione è stato registrato ...Svolgimento: «Il mio prossimo compleanno non lo voglio festeggiare in balcone». In due righe Giovanni, 6 anni, di Aosta, ha consegnato al suo quaderno di prima elementare un’immagine «chirurgica» dell ...