Conte, le scuole che riaprono a settembre e i congedi straordinari (Di domenica 26 aprile 2020) Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha rilasciato oggi un’intervista a Stefano Cappellini e Maurizio Molinari di Repubblica e ha parlato anche del tema della riapertura delle scuole, precisando che non ci sono possibilità che gli istituti riaprano prima di settembre. Conte e le scuole che riaprono a settembre Questo ovviamente porterà a una serie di problematiche che riguardano la fase 2 dell’emergenza Coronavirus SARS-COV-2 e COVID-19 a partire dal 4 maggio che dovranno essere risolte. Spiega il premier: Molti genitori sono sconcertati dall’assenza del tema scuola nelle riunioni e nei documenti del governo o delle task force. Può impegnarsi a garantire almeno la riapertura a settembre? «La scuola è al centro dei nostri pensieri e riaprirà a settembre. Ma tutti gli scenari elaborati dal comitato tecnico-scientifico ... Leggi su nextquotidiano Conte sulle scuole : riapriranno a settembre per via dei «rischi molto elevati di contagio»

Conte annuncia : le scuole rimarranno chiuse. Se ne riparlerà a settembre

