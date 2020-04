Commisso: “vince solo la Juve e non è un bene. Chiesa in bianconero? Sì con la giusta contropartita economica” (Di domenica 26 aprile 2020) Sarà sicuramente il pezzo pregiato del prossimo mercato. Stiamo parlando ovviamente di Federico Chiesa, talento della Fiorentina pronto al grande passo del trasferimento ad una big, sono tante le squadre disposte a tutto per assicurarsi le prestazioni del calciatore. Sul futuro ha parlato Rocco Commisso, presidente della Fiorentina in un’intervista rilasciata a ‘La Gazzetta dello Sport’. IL FUTURO DI Chiesa – “Deve decidere e se vuole andarsene lo accontenterò a patto che la cifra sia giusta. Quanto è la clausola rescissoria di Lautaro? 111 milioni? Beh, potrei levare un milione su Chiesa. No, sto scherzando. Basta che la cifra sia giusta. Federico sa cosa è la Fiorentina, chi è Rocco e cosa troverà in futuro qui a Firenze. Se va altrove non so”. Sull’interesse della Juventus: “Se ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 26 aprile 2020) Sarà sicuramente il pezzo pregiato del prossimo mercato. Stiamo parlando ovviamente di Federico, talento della Fiorentina pronto al grande passo del trasferimento ad una big, sono tante le squadre disposte a tutto per assicurarsi le prestazioni del calciatore. Sul futuro ha parlato Rocco, presidente della Fiorentina in un’intervista rilasciata a ‘La Gazzetta dello Sport’. IL FUTURO DI– “Deve decidere e se vuole andarsene lo accontenterò a patto che la cifra sia. Quanto è la clausola rescissoria di Lautaro? 111 milioni? Beh, potrei levare un milione su. No, sto scherzando. Basta che la cifra sia. Federico sa cosa è la Fiorentina, chi è Rocco e cosa troverà in futuro qui a Firenze. Se va altrove non so”. Sull’interesse dellantus: “Se ...

