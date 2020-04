Claudio Risi | morto il regista de I Ragazzi della Terza C

(Di domenica 26 aprile 2020)in un ospedale di Roma: aveva 71 anni e aveva diretto IC; ilera il figlio di Dinoquesta mattina in un ospedale di Roma dove era ricoverato da tempo. Ilde IC aveva 71 anni ed era stato colpito da un infarto due mesi fa. La notiziasua scomparsa è stata ufficializzata dalla famiglia. Figlio di Dino(e fratello di Marco, anche lui),era nato a Berna nel 1948 ed aveva iniziato la sua carriera come aiutoper Mario Monicelli e Carlo Di Palma e successivamente per suo padre, a partire da Profumo di donna, il classico con Vittorio Gassman e Agostina ...

