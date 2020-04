AUTOCERTIFICAZIONE FASE 2 | MODULO SPOSTAMENTI Visite congiunti e rientro domicilio

AnnalisaChirico : Non ho capito: per il premier Conte la fase 2 è come la 1 ma con una motivazione in più sull’autocertificazione? St… - Corriere : Dal 4 maggio l’autocertificazione resta ma cambia. Sì a spostamenti per la visita ai familiari - pinkplumcake : io boh raga, non commento nulla sulla fase 2 perchè se penso che almeno fino al 18 non cambia nulla compilo l'autoc… - Ilrelon : la fase 2 procede per step 1 step - si può uscire di casa oltre le esigenze dell'autocertificazione come corsa o co… - anikeatable : @SupportRossi46 -

AUTOCERTIFICAZIONE FASE Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : AUTOCERTIFICAZIONE FASE