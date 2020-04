Vela | America’s Cup 2021 | regolamento e partecipanti Luna Rossa Challenger of Record

Leggi su oasport

(Di sabato 25 aprile 2020) Quella che si profila all’orizzonte è una 36ma edizione della Coppa America estremamente interessante ed entusiasmante, con nessuna certezza e molti punti interrogativi almeno fino al momento di scendere in acqua per la Prada Cup. Purtroppo l’emergenza Coronavirus ci ha tolto la possibilità di vedere all’opera i nuovi iper-tecnologici AC75 proprio in questi giorni a Cagliari, dove era in programma la tappa inaugurale delle World Series (regate preliminari) dal 23 al 26 aprile. Oltre al primo appuntamento in Sardegna, è stata cancellata anche la seconda tappa delle World Series, prevista inizialmente a Portsmouth dal 4 al 7 giugno. Attualmente, in attesa di capire come evolverà la situazione sanitaria nel mondo, il calendario della competizione sportiva più antica al mondo (per cui si compete ancora) vede una lunga pausa forzata fino a ...