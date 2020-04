Valentino Rossi tiene duro, "non vorrei smettere così" (Di sabato 25 aprile 2020) Valentino Rossi non si arrende a chiudere la sua carriera sull'onda del coronavirus malgrado lo stop imposto dalla pandemia complichi i suoi piani. "Sono in una situazione difficile perché la mia prima opzione è cercare di continuare", ha detto il 41enne pilota marchigiano in una chat organizzata dalla Yamaha insieme al compagno di squadra, Maverick Vinales, "ho abbastanza motivazioni e voglia per continuare". "Dovrò decidere prima di tornare in pista perché nella situazione più ottimistica possiamo correre nel corso della seconda metà della stagione, quindi speriamo per agosto o settembre. Ma devo decidere prima", ha sottolineato il nove volte campione del mondo. Nel 2021 al fianco di Vinales nel team ufficiale Yamaha arriverà Fabio Quartararo e quindi Rossi è a una svolta. "Avevo in mente di correre ... Leggi su agi MotoGP - Valentino Rossi : “La cosa migliore sarebbe fare un altro campionato”

Valentino Rossi verso il Mondiale F1 virtuale? Charles Leclerc lo invita e il Dottore ci pensa

MotoGP - gli italiani scaldano il mercato 2021 : Valentino Rossi - Andrea Dovizioso - Bagnaia - Morbidelli e Petrucci - un futuro tutto da scrivere (Di sabato 25 aprile 2020)non si arrende a chiudere la sua carriera sull'onda del coronavirus malgrado lo stop imposto dalla pandemia complichi i suoi piani. "Sono in una situazione difficile perché la mia prima opzione è cercare di continuare", ha detto il 41enne pilota marchigiano in una chat organizzata dalla Yamaha insieme al compagno di squadra, Maverick Vinales, "ho abbastanza motivazioni e voglia per continuare". "Dovrò decidere prima di tornare in pista perché nella situazione più ottimistica possiamo correre nel corso della seconda metà della stagione, quindi speriamo per agosto o settembre. Ma devo decidere prima", ha sottolineato il nove volte campione del mondo. Nel 2021 al fianco di Vinales nel team ufficiale Yamaha arriverà Fabio Quartararo e quindiè a una svolta. "Avevo in mente di correre ...

SkySportMotoGP : VALENTINO ROSSI vince a Jerez ? Hattrick per «il Dottore» ? «Ho proprio goduto ad essere sul podio nel mezzo, più i… - SkySportMotoGP : .@ValeYellow46: 'Non voglio smettere senza correre, deciderò prima della ripartenza' #SkyMotori #MotoGP… - Gazzetta_it : #MotoGP #Rossi: 'Non voglio smettere senza correre, deciderò prima della ripartenza..' - hashtag24news1 : Rossi: 'Ho motivazioni per gareggiare altro anno. Decido prima ripresa' La volontà è quella di continuare a correr… - mauriziocascel1 : RT @repubblica: MotoGp, il dilemma di Valentino Rossi: 'Non voglio smettere senza correre' [aggiornamento delle 17:24] -