(Di sabato 25 aprile 2020) L'emergenza Coronavirus continua in tutta Italia, ma ormai il governo ha preso la decisione, si va verso la riapertura. La fase 2 comincerà già dal prossimo lunedì, maper alcune categorie, tipo gli agricoltori e i cantieri navali. Seguirà una più massiccia ripartenza per quasi tutti a partire dal 4 maggio. Segui su affaritaliani.it

Affaritaliani : Quattro date: spostamenti tra regioni solo dal 18/5 - demian_yexil : RT @dukana2: #Covid19...altri 420 decessi. #Lombardia: cresce il numero dei contagiati a #Milano ??A #MilanoNonSiFerma... - luigibagnato : RT @dukana2: #Covid19...altri 420 decessi. #Lombardia: cresce il numero dei contagiati a #Milano ??A #MilanoNonSiFerma... - dukana2 : RT @dukana2: #Covid19...altri 420 decessi. #Lombardia: cresce il numero dei contagiati a #Milano ??A #MilanoNonSiFerma... - Maxiliano72 : QUATTRO DATE PER RIPARTIRE: 27 Aprile 04 Maggio 11 Maggio 18 Maggio -

Ultime Notizie dalla rete : Quattro date

Lo studio ha ora annunciato, in via ufficiale, che le date di uscita di Mission: Impossible 7 e 8 sono ufficialmente slitatte. Il settimo capitolo, previsto per il 23 luglio del 2021, debutterà ...La fotocamera frontale da 13 MP sarà forse posizionata in un foro nello schermo. Nella scocca posteriore potrebbe esserci un modulo fotografico in cui saranno incastonati quattro sensori (48 MP, 8 MP, ...