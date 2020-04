PlayStation 5 e la sua interfaccia immaginata da un fan tra The Last of Us | Part II e

(Di sabato 25 aprile 2020)5 è ancora un mistero per tutti noi, ma ciò non rappresenta un problema per i fan, i quali continuano imperterriti a condividere le proprie visioni su quella che potrebbe essere la next-gen di Sony.Se, fino ad ora, gli sforzi dei fan erano principalmente rivolti nella realizzazione dei render per azzeccare il design definitivo della console, qualcun'altro preferisce concentrarsi sul software. Fra questi, abbiamo l'utente di Reddit, BaIance, il quale ha voluto immaginare la futurautente di5, ricreando una ipotetica dashboard che sta già raccattando numerosi commenti positivi.L'utentedal redditor e visibile in movimento sul sito, non è tanto dissimile da quella già vista su4, ma è decisamente più reattiva e dallo stile semplice e moderno. Fra i giochi presenti nel ...

giacomojek : Chi avrei preso a schiaffi oggi: il cliente (max 20 anni) in quarantena che ha chiamato per segnalare navigazione l… - AkibaGamers : PlayStation propone da oggi fino ai primi di maggio la sua amata promozione A tutto Giappone, con forti sconti su t… - DISTRlCT40 : 'sempre attaccato alla playstation' sta 10 ore di fila a freezzare le lobby perché sua madre ha un tumore al cervel… - LennyCav : Dark Souls. Che rimane anche l'unico. Nonché il mio gioco preferito. Io son sempre stato un giocatore molto casual… - Rudy68Rudy : @belalugosisdea @seieventisei Scolasticamente siamo sullo stesso piano, la Playstation, però, è la sua priorità, pu… -

Ultime Notizie dalla rete : PlayStation sua

Telefonino.net

PlayStation 5 è ancora un mistero per tutti noi, ma ciò non rappresenta un problema per i fan, i quali continuano imperterriti a condividere le proprie visioni su quella che potrebbe essere la ...Domani 26 aprile 2020 Days Gone spegnerà la sua prima candelina. È già passato un anno da quando è stato lanciato in esclusiva su PS4 quello che non abbiamo esitato a definire come uno dei migliori ...