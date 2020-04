Milano: corti non autorizzati per il 25 Aprile, interviene la Polizia (Di sabato 25 aprile 2020) Sono stati attimi di tensione quelli vissuti a Crescenzago, quando Sabato mattina un corteo non autorizzato di ragazzi ha manifestato per il 25 Aprile in strada tra via Padova e via Democrito. L’intervento della Polizia è stato immediato che ha dapprima intimato l’alt e poi non trovando consensi ha provveduto a fermare i giovani. Dalle abitazioni è stato ripreso un video che mostra l’intervento degli agenti, a quanto sembra i militari hanno bloccato alcuni manifestanti e si è generato un piccolo parapiglia. La questura, con una nota, ha detto che sono stati semplici controlli per il decreto coronavirus, e che alcuni manifestanti erano individui “già noti” alle forze dell’ordine e sono stati dispersi. Contemporaneamente in via Ascanio Sforza c’è stata un altra manifestazione non autorizzata, sempre per i ... Leggi su italiasera Olimpiadi 2026 - c’è anche la garanzia dello Stato : 58 milioni da sborsare in caso di slittamento e annullamento di Milano-Cortina

Milano : uomo precipita nel cortile della casa parrocchiale - ipotesi suicidio

La mattina del 25 aprile ci sono stati attimi di tensione in varie zone di Milano, per manifestazioni non autorizzate organizzate da antagonisti. In via Padova, alcuni militanti del Carc (Partito dei ...

