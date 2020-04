Kim Yo-jong possibile successore di Kim Jong-un

Leggi su laprimapagina

(Di sabato 25 aprile 2020) “Kim-un è morto per arresto cardiaco”. Secondo fonti provenienti da Pechino e Mosca il dittatore nordcoreano, dopo una delicata operazione chirurgica, sarebbe deceduto per arresto cardiaco. Tuttavia la notizia, che ha fatto il giro del mondo, non viene confermata. Il giallo sulle condizioni di salute di Kim si infittisce. Secondo il presidente Usa Donald Trump infatti Kim-un non sarebbe morto ma che le notizie sullo stato di salute del leader nordcoreano sarebbero “fake news” della Cnn. “Penso che il rapporto non sia corretto, lasciatemi dire così”, ha dichiarato il presidente puntando il dito contro un giornalista dell’emittente. “Ho un buon rapporto con Kim-un e spero che stia bene”, ha aggiunto. In caso di successione, la candidata più probabile è Kim Yo-, sorella del dittatore ...