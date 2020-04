FASE 2 AZIENDE | 200MILA GIÀ ATTIVE IN DEROGA Moratoria prestiti | 1 | 3 mln di domande

GiovanniToti : La #Liguria si prepara alla fase 2 e lo fa pensando subito alle sue aziende. La nostra @RegLiguria è la prima in It… - Agenzia_Italia : Quasi 200 mila aziende hanno comunicato la riapertura. _ Il maggior numero di comunicazioni è stato presentato in… - il_pucciarelli : Prima di “fase 2”, parliamo della 1. A Milano e provincia su 13 mila aziende aperte solo in 2 mila hanno risposto… - sergimagugliani : RT @ElioLannutti: Coronavirus, ultime notizie dall’Italia: allo studio stop invio atti e cartelle fisco fino al 30 settembre. Deroga per 19… - maria_ciardi : RT @laura_maffi: La Cassa in deroga spetta alle piccole aziende, e in Lombardia sono a migliaia Questo tipo di aiuto viene gestito direttam… -

FASE AZIENDE Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : FASE AZIENDE