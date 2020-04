Emergenza Coronavirus, Arcuri: «La vittoria dipenderà da noi» (Di sabato 25 aprile 2020) Domenico Arcuri, Commissario straordinario per l’Emergenza Coronavirus, parla della situazione in atto per la fase 2 Domenico Arcuri, Commissario straordinario per l’Emergenza Coronavirus, ha parlato delle misure per la fase 2. Queste le sue parole riportate da Corriere.it. Arcuri – «Questa mattina abbiamo concluso la gara, 4 giorni prima del tempo e solo 9 giorni dopo la richiesta del Governo. Sono state distribuite 138 milioni di mascherine e le Regioni ne hanno a oggi 47 milioni nei magazzini. Siamo pronti a distribuire tutte le mascherine che serviranno per gestire la fase 2 e fisseremo un prezzo massimo al quale potranno essere vendute. Non abbiamo ancora vinto perché il nostro avversario, pur indebolito, circola ancora tra di noi. La vittoria definitiva contro il virus non arriverà per decreto ma dipenderà solo da noi e dai nostri ... Leggi su calcionews24 LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : la Regione Piemonte stanzierà 800 milioni per l’emergenza

SASSARI. Il numero dei contagi, le persone che sono arrivate in Sardegna o sono partite. Tutti i numeri dell'emergenza coronavirus in Sardegna per oggi 24 aprile con i dati del ministero della Salute ...

SASSARI. Il numero dei contagi, le persone che sono arrivate in Sardegna o sono partite. Tutti i numeri dell'emergenza coronavirus in Sardegna per oggi 23 aprile con i dati del ministero della Salute ...

