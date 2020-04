“È morto da solo…” Il principe Carlo | commosso e con il cuore spezzato | condivide tutto

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 25 aprile 2020) Anche nel Regno Unito purtroppo il coronavirus continua a mietere tantissime vittime. E nelle scorse ore tanta commozione è stata manifestata anche dal, ammalatosi anche lui ma poi fortunatamente guarito, riguardo la vicenda di un bambino deceduto praticamente in solitudine. La storia è quella di Ismail Mohamed Abdulwahab, 13 anni, che viveva a Brixton, vicino la capitale Londra. Ildel Galles ha quindi voluto renderli omaggio con un video messaggio. Il tredicenne Ismail, di religione musulmana, è quindi stato ricordato proprio nel giorno d’inizio del Ramadan, tanto caro a loro. In questo periodo comincia il digiuno che dura dall’alba al tramonto per onorare la prima rivelazione del Corano al profeta Maometto. I musulmani sono stati elogiati pubblicamente dall’uomo, visto che molti lavorano nel Servizio Sanitario Nazionale e ...